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Новогодний колпак 02 - фото 1Новогодний колпак 02 - фото 2

Новогодний колпак 02

Артикул: CH-000-944
32 оценки
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Характеристики товара

Описание

Новогодний колпак на стулья

Шьется по вашим размерам

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Основные характеристики

  • Материалткань
  • ДетскоеНет
  • Вид чехладля стульев
  • Цветсиний
  • Страна изготовленияРоссия

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Популярные варианты ткани

Новогодний колпак 02 - ткань в цвете 277 Светло-бежевый277 Светло-бежевый
Новогодний колпак 02 - ткань в цвете 1000-0001000-000
Новогодний колпак 02 - ткань в цвете 1000-1071000-107
Новогодний колпак 02 - ткань в цвете 1000-5131000-513
Новогодний колпак 02 - ткань в цвете 1000-9051000-905
Новогодний колпак 02 - ткань в цвете ТБФ-4-2 БелыйТБФ-4-2 Белый
Новогодний колпак 02 - ткань в цвете 162 Красный162 Красный
Новогодний колпак 02 - ткань в цвете 116 Золотой116 Золотой
Новогодний колпак 02 - ткань в цвете 1927-010101 белый1927-010101 белый
Новогодний колпак 02 - ткань в цвете 2-251003 темно-синий2-251003 темно-синий
Новогодний колпак 02 - ткань в цвете 2-181763 красный2-181763 красный
Новогодний колпак 02 - ткань в цвете 2-110510 шампань2-110510 шампань
Новогодний колпак 02 - ткань в цвете 1812-161004 бордо1812-161004 бордо
Новогодний колпак 02 - ткань в цвете 1346-141119 бежевый1346-141119 бежевый
Новогодний колпак 02 - ткань в цвете 1346-110701 слоновая кость1346-110701 слоновая кость
Новогодний колпак 02 - ткань в цвете 1346-010101 белый1346-010101 белый
Новогодний колпак 02 - ткань в цвете 1625-040403/310503 золото с голубым1625-040403/310503 золото с голубым
Новогодний колпак 02 - ткань в цвете 1625-010101 белый1625-010101 белый
Новогодний колпак 02 - ткань в цвете 002-141119 бежевый 002-141119 бежевый
Новогодний колпак 02 - ткань в цвете 1835-0101011835-010101
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