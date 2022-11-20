Характеристики товара
Описание
Новогодний колпак на стулья
Шьется по вашим размерам
Основные характеристики
- Материалткань
- ДетскоеНет
- Вид чехладля стульев
- Цветсиний, белый
- Страна изготовленияРоссия
Новогодний колпак на стулья
Шьется по вашим размерам
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