Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота560/740 мм
- Ширина630 мм
- Длина900 мм
- Цветбелый
Стол Лидер 1
Стол Лидер 2
Стол Лидер 6
Стол Лидер 10
Стол Лидер 10 с передней стенкой
Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый
Стол Лидер 1 с подставкой для ног
Стол Лидер 2, кромка ПВХ
Стол Лидер 1, столешница МДФ
Стол Лидер 23 прямоугольный
Подстолье алюминиевое 1250ЕМ
Стул Halmar dariusz с подушкой, темный орех
Обеденная группа Стол Лофт-2 + 4 Кроссбэка
Стол С-25 Н
Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса тортора, обивка серая
Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса тортора, обивка беж
Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса агава, обивка розовый
Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса агава, обивка панама
Кресло игровое VIKING ZOMBIE A3 WH искусственная кожа
Кресло игровое VIKING 4 AERO RUS искусственная кожа
Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ)
Стул посетителя Стандарт
Стол письменный Topaz, светлый дуб, лдсп