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Стол электрический LA-E6, серый, черный - фото 1

Стол электрический LA-E6, серый, черный

Артикул: CH-071-219
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Современный письменный стол с электрической регулировкой высоты – это здоровье и комфорт во время работы. Возможность переключаться между положением стоя и сидя снижает нагрузку на спину, повышает продуктивность и улучшает осанку. Плавная электрическая регулировка делает процесс настройки удобным и бесшумным.

Прочная ЛДСП-столешница устойчива к механическим повреждениям и влаге, а стильный дизайн легко вписывается в любой интерьер. Доступны модели с дополнительными ящиками и полками для удобного хранения.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1200 мм
  • Ширина600 мм
  • Высота700/1140 мм
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал подстольяметалл
  • Цвет подстольяСеребро
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки630 мм
  • Высота упаковки300 мм
  • Глубина упаковки1220 мм
  • Объём упаковки0.23 м3
  • Вес упаковки35.30 кг

Отзывы

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