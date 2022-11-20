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Стол письменный Nephrite, прозрачный, стекло

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота760 мм
  • Ширина600 мм
  • Длина1200 мм
  • Вес23 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Размер упаковки123/63/20 см
  • Страна изготовленияКитай

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