Товар в корзине. Перейти
Пепельница «Эмбер Каст Мэтт», чугун, черный - фото 1

Пепельница «Эмбер Каст Мэтт», чугун, черный

Артикул: CH-063-821
9 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Пепельница «Хани», фарфор, бежевый
Фотография товара Пепельница «Хани», фарфор, бежевый от компании ChiedoCover.
Следующий Молочник «Кашуб-хел», фарфор 300 мл, белый
Фотография товара Молочник «Кашуб-хел», фарфор 300 мл, белый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота20 мм
  • Диаметр90 мм
  • Вес0,36 кг
  • Материалчугун
  • Цветчерный

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

ХитРаспродажа
Фотография товара Стул Такер полубарный, белый деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Такер полубарный, белый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 59011
7 390 ₽

Стул Такер полубарный, белый деревянный

43
Фотография товара Стул пластиковый Bora Bistrot, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Bora Bistrot, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890
Оптовая цена

Стул пластиковый Bora Bistrot, красный

46
Настоящее фото товара Часы напольные 01075, произведённого компанией ChiedoCover
от31 290

Часы напольные 01075

47
Фотография товара Стол обеденный Стеффи от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Стеффи, произведённого компанией ChiedoCover
от10 290
Оптовая цена

Стол обеденный Стеффи

15
Настоящее фото товара Кровать Каталина, произведённого компанией ChiedoCover
от50 090
Оптовая цена

Кровать Каталина

10

Другие товары из раздела пепельницы

Распродажа
Фотография товара Пепельница, стекло от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пепельница, стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от27013
310 ₽Оптовая цена

Пепельница, стекло

12
В наличии 120 шт.
Настоящее фото товара Пепельница «Крафт Вайт», фарфор, белый, коричневый , произведённого компанией ChiedoCover
от1 000
Оптовая цена

Пепельница «Крафт Вайт», фарфор, белый, коричневый

7
В наличии 10 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Пепельница «Крафт Грин», фарфор, зеленый , произведённого компанией ChiedoCover
от9208
990 ₽Оптовая цена

Пепельница «Крафт Грин», фарфор, зеленый

6
В наличии 72 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Пепельница, стекло, красный, прозрачный , произведённого компанией ChiedoCover
от7607
810 ₽

Пепельница, стекло, красный, прозрачный

10
В наличии 9 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Пепельница «Мэп», фарфор, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от39021
490 ₽Оптовая цена

Пепельница «Мэп», фарфор, белый

9
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Пепельница «Пьюрити» эко-костяной фарфор, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от8605
900 ₽Оптовая цена

Пепельница «Пьюрити» эко-костяной фарфор, белый

6
В наличии 2 шт.
Распродажа
Фотография товара Пепельница «Карат», фарфор, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пепельница «Карат», фарфор, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от7409
810 ₽Оптовая цена

Пепельница «Карат», фарфор, белый

13
В наличии 12 шт.
Распродажа
Фотография товара Пепельница «Атлантис», фарфор, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пепельница «Атлантис», фарфор, белый , произведённого компанией ChiedoCover
от5805
610 ₽Оптовая цена

Пепельница «Атлантис», фарфор, белый

11
В наличии 10 шт.
Распродажа
Фотография товара Пепельница «Айвори Монте Карло», фарфор, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пепельница «Айвори Монте Карло», фарфор, белый , произведённого компанией ChiedoCover
от54012
610 ₽Оптовая цена

Пепельница «Айвори Монте Карло», фарфор, белый

9
В наличии 40 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Пепельница «Антуанетт», фарфор, белый, оливковый , произведённого компанией ChiedoCover
от1 7204
1 790 ₽Оптовая цена

Пепельница «Антуанетт», фарфор, белый, оливковый

9
В наличии 36 шт.

Товар в корзине

Пепельница «Эмбер Каст Мэтт», чугун, черный
Пепельница «Эмбер Каст Мэтт», чугун, черный
от 690
710 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

ХитРаспродажа
Фотография товара Стул Такер полубарный, белый деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Такер полубарный, белый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 59011
7 390 ₽

Стул Такер полубарный, белый деревянный

43
Фотография товара Стул пластиковый Bora Bistrot, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Bora Bistrot, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890
Оптовая цена

Стул пластиковый Bora Bistrot, красный

46
Настоящее фото товара Часы напольные 01075, произведённого компанией ChiedoCover
от31 290

Часы напольные 01075

47
Фотография товара Стол обеденный Стеффи от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Стеффи, произведённого компанией ChiedoCover
от10 290
Оптовая цена

Стол обеденный Стеффи

15