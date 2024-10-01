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Пепельница, стекло, красный, прозрачный - фото 1

Пепельница, стекло, красный, прозрачный

Артикул: CH-063-767
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина128 мм
  • Ширина128 мм
  • Высота20 мм
  • Вес0,218 кг
  • Материалстекло
  • Цветкрасный, прозрачный

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