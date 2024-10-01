Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина128 мм
- Ширина128 мм
- Высота20 мм
- Вес0,218 кг
- Материалстекло
- Цветкрасный, прозрачный
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Стул Тюльпан, серый велюр, металлические ножки
Пуф Arwen, серо-розовый
Стул офисный Blok New, пластиковый бежевый
Комплект Бетул, серый
Стол Киран, белый/стекло белое глянец
Украшения для коктейлей «Солар» на шпажках в форме фламинго сталь нержавеющая, медный
Пепельница «Кунстверк», фарфор, черный
Пепельница «Крафт Вайт», фарфор, белый, коричневый
Пепельница «Штутгарт», фарфор, белый
Пепельница «Мэп», фарфор, белый
Пепельница «Опшенс», фарфор, белый
Пепельница «Айвори Монте Карло», фарфор, белый
Пепельница «Антуанетт», фарфор, белый, оливковый
Пепельница «Органикс», фарфор, белый
Пепельница «Форум», фарфор, белый
Подставка под горячее «Элис» для лазанницы, фарфор, белый