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Подставка для багажа Classic - фото 1

Подставка для багажа Classic

Артикул: CH-066-914
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина650 мм
  • Глубина410 мм
  • Высота570 мм
  • Вес6 кг

Отзывы

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