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Подставка для багажа Contemporary - фото 1

Подставка для багажа Contemporary

Артикул: CH-066-915
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина470 мм
  • Глубина620 мм
  • Высота550 мм
  • Вес4 кг

Отзывы

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