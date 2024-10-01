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Подставка для багажа Minimalist - фото 1

Подставка для багажа Minimalist

Артикул: CH-066-912
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина540 мм
  • Глубина420 мм
  • Высота570 мм
  • Вес7 кг

Отзывы

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