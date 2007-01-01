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Подставка Глория

Артикул: CH-078-175
5 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Фотография товара Этажерка-стеллаж Джульетта-3, венге от компании ChiedoCover.
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Фотография товара Подставка Ника от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Диаметр460 мм
  • Вес10.5 кг
  • МатериалМДФ, шпон
  • ФормаКруглая

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Подставка Глория
Подставка Глория
7 590
В корзине

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