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Стол рабочий, белый, 120*60 - фото 1

Стол рабочий, белый, 120*60

Артикул: CH-072-932
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стол рабочий Арго А-002.60 Белый 1200x600x760 Письменные столы серии Арго украсят ваш домашний интерьер. Прекрасным дополнением к данным столам будут тумбы и стеллажи серии Арго. Данный стол имеет размеры 120х60х76 см и изготовлен из высококачественного ЛДСП толщиной 22 мм. Стол оснащен регулируемыми по высоте опорами, что обеспечивает устойчивость на неровном полу.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1200 мм
  • Ширина600 мм
  • Высота760 мм
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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