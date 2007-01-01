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Настоящее фото товара Стол деревянный Авилла молочный / золото, произведённого компанией ChiedoCover
Стол деревянный Авилла молочный / золото
39 оценок
67 590
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Стол деревянный Авилла молочный / золото - фото 1Стол деревянный Авилла молочный / золото - фото 2Стол деревянный Авилла молочный / золото - фото 3Стол деревянный Авилла молочный / золото - фото 4Стол деревянный Авилла молочный / золото - фото 5Стол деревянный Авилла молочный / золото - фото 6Стол деревянный Авилла молочный / золото - фото 7

Стол деревянный Авилла молочный / золото

Артикул: CH-035-594
39 оценок
Основные характеристики
  • Длина1500 мм
  • Ширина1100 мм
  • Высота770 мм
  • Вес40 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Толщина столешницы: 3 см. Материал каркаса - массив бука; Материал столешницы - Шпон; Ширина - 110; Высота - 77; Длина стола в разложенном виде - 200; Длина - 150;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1500 мм
  • Ширина1100 мм
  • Высота770 мм
  • Вес40 кг
  • Объем0.144 л
  • Количество мест2
  • Материал ножекмассив бука

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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