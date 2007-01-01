Характеристики товара
Описание
Подстолье из полированной нержавеющей стали золотое (матовое). Размер верхнего крепления: 50х50 см, диаметр трубы 17 см. Рекомендуемый размер столешницы: Ø200
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина500 мм
- Ширина500 мм
- Высота720 мм
- Диаметр740 мм
- Вес39 кг
- Рекомендуемый размер столешницыD2000 мм
- Материал подстольясталь
- Цветзолотой
Параметры упаковки
- Вес упаковки41.80 кг
- Объём упаковки0.03 м3
- Изделия стопируютсяНет