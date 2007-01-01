Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Подстолье 1094EM, произведённого компанией ChiedoCover
Подстолье 1094EM
6 оценок
27 790
Товар в корзине. Перейти
Подстолье 1094EM - фото 1Подстолье 1094EM - фото 2Подстолье 1094EM - фото 3Подстолье 1094EM - фото 4
NEW

Подстолье 1094EM

Артикул: CH-081-396
6 оценок
Основные характеристики
  • Длина500 мм
  • Ширина500 мм
  • Высота720 мм
  • Диаметр740 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Подстолье для стола X-образное в стиле Лофт с регулировкой высоты
Фотография товара Подстолье для стола X-образное в стиле Лофт с регулировкой высоты от компании ChiedoCover.
Следующий Подстолье 2114EM
Фотография товара Подстолье 2114EM от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Подстолье из полированной нержавеющей стали золотое (матовое). Размер верхнего крепления: 50х50 см, диаметр трубы 17 см. Рекомендуемый размер столешницы: Ø200

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина500 мм
  • Ширина500 мм
  • Высота720 мм
  • Диаметр740 мм
  • Вес39 кг
  • Рекомендуемый размер столешницыD2000 мм
  • Материал подстольясталь
  • Цветзолотой

Параметры упаковки

  • Вес упаковки41.80 кг
  • Объём упаковки0.03 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Товар в корзине

Подстолье 1094EM
Подстолье 1094EM
27 790
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 01.03.2023 Стулья из дерева
Стулья из дерева

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 07.09.2021 Стулья Азия 20 мм теперь дешевле на 10%
Стулья Азия 20 мм теперь дешевле на 10%

Дарим скидку 10%

Новость от 17.10.2018 Стулья на металлоконструкции со скидкой 10%
Стулья на металлоконструкции со скидкой 10%

С 17 по 23 октября скидка 10% на все стулья на металлоконструкции