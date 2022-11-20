Характеристики товара
Описание
Подстолье металлическое.
Труба и основание-черное порошковое покрытие.
Основание конусообразное.
Рекомендуемый размер столешницы: D-60, 60х60. Вес столешницы не должен превышать вес подстолья.
Основание: 2 шт./кор. 43х43х10 (0,018); труба: 10 шт./кор. 101х42х16 (0,048), верхняя площадка: 6 шт. /кор. 26х26х3,5 (0,002)
Основные характеристики
- Высота1100 мм
- Ширина440 мм
- Длина440 мм
- Вес10 кг
- Материал подстольясталь, чугун
- Рекомендуемый максимальный размер столешницы600*600, D600
- Цветчерный
- Страна изготовленияКитай