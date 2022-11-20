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Подстолье металлическое 1057EM

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Характеристики товара

Описание

Подстолье металлическое.
Труба и основание-черное порошковое покрытие.
Основание конусообразное.
Рекомендуемый размер столешницы: D-60, 60х60. Вес столешницы не должен превышать вес подстолья.

Основание: 2 шт./кор. 43х43х10 (0,018); труба: 10 шт./кор. 101х42х16 (0,048), верхняя площадка: 6 шт. /кор. 26х26х3,5 (0,002)

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Основные характеристики

  • Высота1100 мм
  • Ширина440 мм
  • Длина440 мм
  • Вес10 кг
  • Материал подстольясталь, чугун
  • Рекомендуемый максимальный размер столешницы600*600, D600
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай

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