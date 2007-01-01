Характеристики товара
Описание
Подстолье из полированной нержавеющей стали золотого цвета (нитрит титана). Лаковое покрытие. Размер верхней части: Ø25 см. Рекомендуемый размер столешницы: Ø60.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота480 мм
- Диаметр350 мм
- Вес6.55 кг
- Рекомендуемый размер столешницыD600 мм
- Материал подстольясталь
- Цветзолотой
Параметры упаковки
- Вес упаковки7.55 кг
- Объём упаковки0.07 м3
- Изделия стопируютсяНет