Подстолье 2159EM
Подстолье 2159EM

Артикул: CH-081-402
Основные характеристики
  • Высота730 мм
  • Диаметр580 мм
  • Вес26 кг
  • Рекомендуемый размер столешницыD1200 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Подстолье из полированной нержавеющей стали (матовое) золотого цвета (нитрид титана). Лаковое покрытие. Размер верхней части: Ø30 см. Рекомендуемый размер столешницы: Ø120.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материал подстольясталь
  • Цветзолотой

Параметры упаковки

  • Вес упаковки27 кг
  • Объём упаковки0.22 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

