Характеристики товара
Описание
Подстолье из полированной нержавеющей стали (матовое) золотого цвета (нитрид титана). Лаковое покрытие. Размер верхней части: Ø30 см. Рекомендуемый размер столешницы: Ø120.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота730 мм
- Диаметр580 мм
- Вес26 кг
- Рекомендуемый размер столешницыD1200 мм
- Материал подстольясталь
- Цветзолотой
Параметры упаковки
- Вес упаковки27 кг
- Объём упаковки0.22 м3
- Изделия стопируютсяНет