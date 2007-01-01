Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Подстолье 2172EM, произведённого компанией ChiedoCover
Подстолье 2172EM
9 оценок
20 790
Подстолье 2172EM - фото 1Подстолье 2172EM - фото 2Подстолье 2172EM - фото 3
Подстолье 2172EM

Артикул: CH-081-401
9 оценок
Основные характеристики
  • Высота700 мм
  • Диаметр450 мм
  • Вес20.1 кг
  • Рекомендуемый размер столешницыD800, 800*800 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Подстолье из полированной нержавеющей стали (матовое) черного цвета (порошковое покрытие). Лаковое покрытие. Рекомендуемый размер столешницы: 80х80, Ø80.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота700 мм
  • Диаметр450 мм
  • Вес20.1 кг
  • Рекомендуемый размер столешницыD800, 800*800 мм
  • Материал подстольясталь
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Вес упаковки20.60 кг
  • Объём упаковки0.16 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

