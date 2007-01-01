Характеристики товара
Описание
Подстолье из полированной нержавеющей стали (матовое) черного цвета (порошковое покрытие). Лаковое покрытие. Рекомендуемый размер столешницы: 80х80, Ø80.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота700 мм
- Диаметр450 мм
- Вес20.1 кг
- Рекомендуемый размер столешницыD800, 800*800 мм
- Материал подстольясталь
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Вес упаковки20.60 кг
- Объём упаковки0.16 м3
- Изделия стопируютсяНет