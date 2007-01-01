Характеристики товара
Описание
Подстолье. Нижняя часть из полированной нержавеющей стали (матовое) золотого цвета. Верхняя часть из стали покрытой черным порошком. Рекомендуемый размер столешницы: Ø70
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота1100 мм
- Диаметр450 мм
- Вес12.35 кг
- Рекомендуемый размер столешницыD700 мм
- Материал подстольясталь
- Цветчерный, золотой
Параметры упаковки
- Вес упаковки12.85 кг
- Объём упаковки0.01 м3
- Изделия стопируютсяНет