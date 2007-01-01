Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Подстолье 2176EM
Подстолье 2176EM
Подстолье 2176EM

Артикул: CH-081-410
Основные характеристики
  • Высота1100 мм
  • Диаметр450 мм
  • Вес12.35 кг
  • Рекомендуемый размер столешницыD700 мм
Характеристики товара

Описание

Подстолье. Нижняя часть из полированной нержавеющей стали (матовое) золотого цвета. Верхняя часть из стали покрытой черным порошком. Рекомендуемый размер столешницы: Ø70

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота1100 мм
  • Диаметр450 мм
  • Вес12.35 кг
  • Рекомендуемый размер столешницыD700 мм
  • Материал подстольясталь
  • Цветчерный, золотой

Параметры упаковки

  • Вес упаковки12.85 кг
  • Объём упаковки0.01 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Подстолье 2176EM
Подстолье 2176EM
