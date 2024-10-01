Характеристики товара
Описание
Полка для ванной комнаты HOTEL — прямоугольная, одноэтажная, цвет черный. В производстве данной серии используется нержавеющая сталь и усиленные крепежи. Изделие, способно выдерживать постоянные нагрузки и простое в обслуживании. Дизайн выполнен в современном и выдержанном стиле, подходящим для любого интерьера. Точные размеры продукции позволяют легко планировать зоны санузлов на этапе проектирования и полностью укомплектовать объект качественными и долговечными аксессуарами.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина300 мм
- Глубина110 мм
- Высота60 мм
- Материалнержавеющая сталь
- Цветчерный