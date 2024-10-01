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Полка Fixsen FX-31003G, прямоугольная, одноэтажная, черная - фото 1Полка Fixsen FX-31003G, прямоугольная, одноэтажная, черная - фото 2Полка Fixsen FX-31003G, прямоугольная, одноэтажная, черная - фото 3

Полка Fixsen FX-31003G, прямоугольная, одноэтажная, черная

Артикул: CH-067-643
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Полка для ванной комнаты HOTEL — прямоугольная, одноэтажная, цвет черный. В производстве данной серии используется нержавеющая сталь и усиленные крепежи. Изделие, способно выдерживать постоянные нагрузки и простое в обслуживании. Дизайн выполнен в современном и выдержанном стиле, подходящим для любого интерьера. Точные размеры продукции позволяют легко планировать зоны санузлов на этапе проектирования и полностью укомплектовать объект качественными и долговечными аксессуарами.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина300 мм
  • Глубина110 мм
  • Высота60 мм
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветчерный

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Товар в корзине

Полка Fixsen FX-31003G, прямоугольная, одноэтажная, черная
Полка Fixsen FX-31003G, прямоугольная, одноэтажная, черная
от 3 840
В корзине

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