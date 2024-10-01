Характеристики товара
Описание
Этот аксессуар выполнен из нержавеющей стали, обеспечивая долговечность и устойчивость к коррозии, что крайне важно для влажной среды ванной комнаты. Цвет черный матовый придает полке изысканный вид, делая ее не только практичным элементом хранения, но и значимым акцентом в интерьере. Нержавеющая сталь является идеальным выбором для ванных комнат благодаря своим антикоррозийным свойствам и легкости в уходе.
Черный матовый цвет добавляет изысканности и современного шарма, идеально вписываясь в концепцию Hi-Tech с его стремлением к минимализму, функциональности и технологичности. Угловая одноэтажная конструкция эффективно использует пространство, что делает полку особенно подходящей для маленьких ванных комнат или для тех, кто стремится максимально рационально использовать каждый сантиметр пространства. На этой полке удобно разместить необходимые ванные принадлежности, такие как шампуни, гели для душа и другие средства личной гигиены, сохраняя их всегда под рукой.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина203 мм
- Глубина203 мм
- Высота18 мм
- Материалнержавеющая сталь
- Цветчерный