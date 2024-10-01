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Полка Fixsen hi-tech, прямоугольная одноэтажная, золото-сатин - фото 1Полка Fixsen hi-tech, прямоугольная одноэтажная, золото-сатин - фото 2Полка Fixsen hi-tech, прямоугольная одноэтажная, золото-сатин - фото 3

Полка Fixsen hi-tech, прямоугольная одноэтажная, золото-сатин

Артикул: CH-068-148
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Откройте для себя идеальное решение для вашей ванной комнаты с нашей полкой для ванной комнаты. Эта прямоугольная одноэтажная полка не только функциональна, но и добавит изысканности вашему пространству благодаря своему стилю Hi Tech.

Выполненная из нержавеющей стали, что обеспечивает долговечность и стойкость к коррозии. Благодаря ультра тонкому дизайну, эта полка выглядит элегантно и современно, при этом оставаясь прочной и надежной для хранения ваших ванных принадлежностей.

Использовать полку можно не только для хранения шампуней и гелей для душа, но и для размещения декоративных элементов, добавляющих уют в вашу ванную комнату. Её ультра тонкая форма идеально подходит для небольших пространств, максимально используя доступное место без перегрузки интерьера.

Благодаря качественному материалу и стилю Hi Tech, эта полка для ванной комнаты станет долгосрочной инвестицией в комфорт и стиль вашего дома. Установка данной полки не потребует много времени или усилий, позволяя вам наслаждаться обновленным пространством в кратчайшие сроки.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина300 мм
  • Глубина105 мм
  • Высота370 мм
  • Вес0,53 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветзолотой

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Товар в корзине

Полка Fixsen hi-tech, прямоугольная одноэтажная, золото-сатин
Полка Fixsen hi-tech, прямоугольная одноэтажная, золото-сатин
от 2 490
В корзине

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