Характеристики товара
Описание
Представляем вам идеальное дополнение к современной ванной комнате – угловую одноэтажную полку в стиле Hi-Tech. Этот аксессуар выделяется своим минималистичным дизайном и функциональностью, идеально соответствуя потребностям любителей современных технологий и дизайна.
Благодаря угловому дизайну полка эффективно использует пространство, что делает ее идеальным решением для маленьких ванных комнат или для оптимизации использования пространства. Одноэтажная конструкция предоставляет достаточно места для хранения ваших ванных принадлежностей, таких как шампуни, гели для душа и другие необходимые средства, сохраняя их в легкодоступном месте. Полка выполнена в стиле Hi-Tech, который отличается чистыми линиями, функциональностью и отсутствием лишних деталей, что делает ее не только практичным, но и стильным элементом интерьера. Ее современный дизайн и высококачественные материалы подчеркнут инновационный подход к оформлению вашей ванной комнаты.
Выбирая эту угловую одноэтажную полку цвета золото-сатин из нержавеющей стали в стиле Hi-Tech, вы получаете не только удобный и функциональный аксессуар, но и изысканное украшение для вашей ванной комнаты, которое будет радовать вас долгие годы.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Глубина203 мм
- Высота18 мм
- Вес0,47 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Цветзолотой