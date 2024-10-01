Характеристики товара
Описание
Полка прямоугольная, одноэтажная HOTEL — это современный аксессуар в цвете матовое золото. Благодаря одноэтажной полке будет легко расположить все необходимые предметы в удобном месте. Выполнена из прочных материалов, внешнее покрытие защищает изделия от изнашивания и при должном уходе сохраняет безупречный вид на весь период использования.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина300 мм
- Глубина110 мм
- Высота60 мм
- Вес0,985 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Цветзолотой