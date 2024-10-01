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Полка Hotel, прямоугольная одноэтажная, золото-сатин

Артикул: CH-068-151
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Полка прямоугольная, одноэтажная HOTEL — это современный аксессуар в цвете матовое золото. Благодаря одноэтажной полке будет легко расположить все необходимые предметы в удобном месте. Выполнена из прочных материалов, внешнее покрытие защищает изделия от изнашивания и при должном уходе сохраняет безупречный вид на весь период использования.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина300 мм
  • Глубина110 мм
  • Высота60 мм
  • Вес0,985 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветзолотой

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Полка Hotel, прямоугольная одноэтажная, золото-сатин
Полка Hotel, прямоугольная одноэтажная, золото-сатин
от 2 890
В корзине

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