Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина380 мм
- Высота25 мм
- Диаметр65 мм
- Вес0.18 кг
- Объем0.07 л
- Материалсталь
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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