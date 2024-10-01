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Половник для соуса, стальной - фото 1

Половник для соуса, стальной

Артикул: CH-057-850
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина380 мм
  • Высота25 мм
  • Диаметр65 мм
  • Вес0.18 кг
  • Объем0.07 л
  • Материалсталь

Отзывы

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