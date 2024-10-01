Половник «Проотель» сталь нержавеющая, 120мл
Половник «Проотель» сталь нержавеющая, 250мл
Половник «Проотель» сталь нержавеющая, 50мл
Половник «Проотель», сталь нержавеющая, 2л
Половник «Проотель», сталь нержавеющая, 0.75л
Половник «Проотель», сталь нержавеющая, 1,2л
Половник, стальной, 250мл
Половник «Проотель», сталь нержавеющая, 400мл
Ложка для соуса «Проотель», сталь нержавеющая, 70мл
Половник «М18», сталь нержавеющая, 150мл
Половник, сталь нержавеющая, 150мл
Половник «М12», сталь нержавеющая, 50мл
Половник «Проотель» сталь, ручка пластик, 60мл
Половник для соуса, стальной
Половник, «Проотель», сталь нержавеющая, металлическая, 55 см
Половник, сталь нержавеющая, 250 мл
Половник, «М12», сталь нержавеющая, 50 мл, металлическая
Половник, красная ручка, «Проотель», сталь, пластик, 60 мл, металлический, красный
Половник, «Проотель», сталь нержавеющая, 2 л, металлическая
Половник, «Проотель», сталь нержавеющая, 0,75 л, металлическая
Половник для соуса, сталь нержавеющая, 70 мл, 380 мм, металлическая
Половник, сталь нержавеющая, 0,5 л, 31 см, металлическая
Половник, зеленая ручка, «Проотель», сталь нержавеющая, 115 мл, 340 мм, металлический, зеленый
Ложка для соуса, сталь нержавеющая, 100 мл, 11 см, металлическая
Половник, сталь нержавеющая, 200 мл, 37 см, металлическая