Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина620 мм
- Высота200 мм
- Диаметр200 мм
- Вес1.8 кг
- Объем2 л
- Материалсталь
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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