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Половник «Проотель», сталь нержавеющая, 2л - фото 1

Половник «Проотель», сталь нержавеющая, 2л

Артикул: CH-057-842
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина620 мм
  • Высота200 мм
  • Диаметр200 мм
  • Вес1.8 кг
  • Объем2 л
  • Материалсталь

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