Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина360 мм
- Ширина70 мм
- Вес0.17 кг
- Объем0.07 л
- Материалнержавеющая сталь
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Салатник «Кунстверк» фарфор 1 л, белый
Таз, полипропилен, 13л
Доска разделочная, пластик, коричневый
Крышка для кастрюли, «Отель», сталь нержавеющая, 50 см, металлическая
Линейка барная «Малибу - Бенедиктин»
Ложка столовая «Деко»
Лопата для пиццы квадратная перфорированная «Аззурра» анодированный алюминий
Линейка барная «Хеннесси Vs, Vsop, Xo»
Ложка столовая «Сан Ремо»
Линейка барная «Maxximo Сильвер - Инглиш парк»
Половник «Проотель» сталь нержавеющая, 120мл
Половник «Проотель» сталь нержавеющая, 250мл
Половник «М18», сталь нержавеющая, 150мл
Половник, стальной, 250мл
Половник «Проотель», сталь нержавеющая, 0.75л
Половник, «М12», сталь нержавеющая, 50 мл, металлическая
Половник, красная ручка, «Проотель», сталь, пластик, 60 мл, металлический, красный
Половник, «Проотель», сталь нержавеющая, 2 л, металлическая
Половник для соуса, сталь нержавеющая, 70 мл, 380 мм, металлическая
Половник, сталь нержавеющая, 200 мл, 37 см, металлическая