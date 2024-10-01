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Половник «Проотель», сталь нержавеющая, 400мл - фото 1

Половник «Проотель», сталь нержавеющая, 400мл

Артикул: CH-057-812
15 оценок
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Фотография товара Половник «Проотель» сталь нержавеющая, 250мл от компании ChiedoCover.
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Фотография товара Ложка, деревянная от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина440 мм
  • Высота120 мм
  • Диаметр120 мм
  • Вес0.330 кг
  • Объем0.400 л
  • Материалнержавеющая сталь

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