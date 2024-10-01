Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина500 мм
- Высота145 мм
- Диаметр140 мм
- Вес0.420 кг
- Объем0.75 л
- Материалсталь
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Нож для стейка «Трапе»
Тарелка «Эггшелл», диаметр 270мм
Поднос «Проотель», прорезиненный круглый, коричневый
Тарелка «Ресторан», диаметр 235мм
Сотейник, сталь нержавеющая, 26 см, металлическая
Бокал для бренди «Баллон», стекло
Джиггер «Пробар Премиум Пьюр» 25/50 мл, сталь нержавеющая, серебристый
Воронка с ситом, «Проотель», сталь нержавеющая, 12,5 см, металлическая
Лопата для пиццы перфорированная алюминиевая, металлический, черный
Сковорода, сталь нержавеющая
Половник «Проотель» сталь нержавеющая, 120мл
Половник «Проотель», сталь нержавеющая, 400мл
Половник «Проотель», сталь нержавеющая, 1,2л
Половник, стальной, 250мл
Половник «М12», сталь нержавеющая, 50мл
Половник, «Проотель», сталь нержавеющая, металлическая, 55 см
Половник, «М12», сталь нержавеющая, 50 мл, металлическая
Половник, красная ручка, «Проотель», сталь, пластик, 60 мл, металлический, красный
Половник, сталь нержавеющая, 0,5 л, 31 см, металлическая
Ложка для соуса, сталь нержавеющая, 100 мл, 11 см, металлическая