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Половник «Проотель», сталь нержавеющая, 0.75л - фото 1

Половник «Проотель», сталь нержавеющая, 0.75л

Артикул: CH-057-845
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина500 мм
  • Высота145 мм
  • Диаметр140 мм
  • Вес0.420 кг
  • Объем0.75 л
  • Материалсталь

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