Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина340 мм
- Ширина30 мм
- Вес0,204 кг
- Материалпластик, нержавеющая сталь
- Цветсерый, черный
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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