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Половник, 250 мл - фото 1

Половник, 250 мл

Артикул: CH-071-606
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Объем0.25 л
  • Материалнержавеющая сталь

Отзывы

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