Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Диаметр70/65 мм
- Материалнержавеющая сталь
- Цветметаллический
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Стол Лидер 1, 1200x600, белый, без отбойников
Стул Тюльпан, микровелюр Newtone wine, спинка Aria indigo, деревянные ножки
Стул пластиковый, черный, красный
Стол обеденный Ланс, белый мрамор
Банкетка Zanskar
Комод Марвин 5
Полка металлическая прямая, хром, Wasser kraft
Кофейник «Айвори», фарфор 0,85 л, слоновая кость
Кофейник «Прага» с крышкой, фарфор 0,6 л, белый
Кофейник «Прага» с крышкой, фарфор 250 мл, белый
Кофейник «Спайро», фарфор 0,6 л, белый
Кофейник «Чино», фарфор 0,6 л, белый, бежевый
Кофейник «Антуанетт», фарфор 0,852 л, белый, бежевый
Кофейник «Кларет», фарфор 0,86 л, бежевый, бордовый
Кофейник «Атлантис» с крышкой, фарфор 0,6 л, белый
Кофейник «В.Виена», фарфор 300 мл, белый
Кофейник «Симплисити Хармони», фарфор 0,6 л, белый