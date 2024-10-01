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Пресс-фильтр для кофе по-вьетнамски, сталь нержавеющая 210 мл, металлический - фото 1

Пресс-фильтр для кофе по-вьетнамски, сталь нержавеющая 210 мл, металлический

Артикул: CH-064-763
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Диаметр70/65 мм
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветметаллический

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