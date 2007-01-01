Характеристики товара
Описание
Придиванный столик Loft станет настоящим дополнением к интерьеру в современном стиле. Столик не займет много места и легко поместится рядом с диваном или креслом. Конструкция столика позволяет расположить столешницу прямо над диваном или боковиной дивана, что достаточно удобно и функционально. Столик выполнен из прочного ЛДСП оттенка белый мрамор, что придает ему изящный вид, а белые металлические ножки добавляют конструкции дополнительную изящность и устойчивость. Будьте уверены, что столик Loft станет удачным приобретением для вашего уютного уголка.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина350 мм
- Глубина350 мм
- Высота710 мм
- Вес4.5 кг
- Максимальная нагрузка30 кг
- Материал столешницыМДФ
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Изделия стопируютсяНет