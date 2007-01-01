Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стол круглый Стивенсон D120 столешница HPL дуб вотан, произведённого компанией ChiedoCover
Стол круглый Стивенсон D120 столешница HPL дуб вотан
9 оценок
39 590
Стол круглый Стивенсон D120 столешница HPL дуб вотан - фото 1Стол круглый Стивенсон D120 столешница HPL дуб вотан - фото 2Стол круглый Стивенсон D120 столешница HPL дуб вотан - фото 3Стол круглый Стивенсон D120 столешница HPL дуб вотан - фото 4Стол круглый Стивенсон D120 столешница HPL дуб вотан - фото 5

Стол круглый Стивенсон D120 столешница HPL дуб вотан

Артикул: CH-080-601
9 оценок
Основные характеристики
  • Страна изготовленияРоссия
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Стол Стивенсон — воплощение современной эстетики с природным акцентом. Столешница выполнена из HPL на основе МДФ толщиной 19 мм. HPL (High Pressure Laminate) – это материал, обладающий высокой устойчивостью к механическим повреждениям, влаге и перепадам температур. Он не выцветает, не царапается и легко очищается, что делает его идеальным выбором для обеденных поверхностей. Основание стола изготовлено из прочного металла, а верхняя часть ножки покрыта HPL в цвет дуб вотан – это обеспечивает не только визуальную гармонию с поверхностью, но и дополнительную устойчивость к внешним воздействиям. Благодаря диаметру 120 см и прочной конструкции, стол выдерживает нагрузку до 100 кг и комфортно размещает до 6 человек. Круглая форма делает его идеальным вариантом как для семейных обедов, так и для деловых встреч. Стол станет выразительным акцентом в любом пространстве — от минималистичной кухни, гостиной, обеденной зоны до стильного кафе или ресторана.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

