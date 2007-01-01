Характеристики товара
Стол Стивенсон — воплощение современной эстетики с природным акцентом. Столешница выполнена из HPL на основе МДФ толщиной 19 мм. HPL (High Pressure Laminate) – это материал, обладающий высокой устойчивостью к механическим повреждениям, влаге и перепадам температур. Он не выцветает, не царапается и легко очищается, что делает его идеальным выбором для обеденных поверхностей. Основание стола изготовлено из прочного металла, а верхняя часть ножки покрыта HPL в цвет дуб вотан – это обеспечивает не только визуальную гармонию с поверхностью, но и дополнительную устойчивость к внешним воздействиям. Благодаря диаметру 120 см и прочной конструкции, стол выдерживает нагрузку до 100 кг и комфортно размещает до 6 человек. Круглая форма делает его идеальным вариантом как для семейных обедов, так и для деловых встреч. Стол станет выразительным акцентом в любом пространстве — от минималистичной кухни, гостиной, обеденной зоны до стильного кафе или ресторана.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
- Страна изготовленияРоссия
- Изделия стопируютсяНет