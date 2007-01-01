Товар в корзине. Перейти
Придиванный столик Loft, белый мрамор, чёрные ножки - фото 1Придиванный столик Loft, белый мрамор, чёрные ножки - фото 2Придиванный столик Loft, белый мрамор, чёрные ножки - фото 3Придиванный столик Loft, белый мрамор, чёрные ножки - фото 4Придиванный столик Loft, белый мрамор, чёрные ножки - фото 5Придиванный столик Loft, белый мрамор, чёрные ножки - фото 6Придиванный столик Loft, белый мрамор, чёрные ножки - фото 7

Придиванный столик Loft, белый мрамор, чёрные ножки

Артикул: CH-078-617
14 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Придиванный столик Loft, белый мрамор с белыми ножками
Фотография товара Придиванный столик Loft, белый мрамор с белыми ножками от компании ChiedoCover.
Следующий Придиванный столик Loft, серый мрамор, чёрные ножки
Фотография товара Придиванный столик Loft, серый мрамор, чёрные ножки от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Придиванный столик Loft - это стильный и функциональный предмет мебели, который дополнит интерьер в современном стиле. Loft не займет много места и легко поместится рядом с диваном или креслом. Конструкция столика позволяет расположить столешницу прямо над диваном или боковиной дивана, что достаточно удобно и функционально. Столик выполнен из прочного ЛДСП оттенка белый мрамор, что придает ему изящный вид, а черные металлические ножки добавляют конструкции дополнительную воздушность и устойчивость. Будьте уверены, что столик Loft станет удачным приобретением для вашего уютного уголка.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина300 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота710 мм
  • Вес5 кг
  • Максимальная нагрузка30 кг
  • Материал столешницыМДФ
  • Цветбелый, черный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Другие товары из раздела столы к диванам

Товар в корзине

Придиванный столик Loft, белый мрамор, чёрные ножки
Придиванный столик Loft, белый мрамор, чёрные ножки
4 790
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.