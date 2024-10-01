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Шкаф Хадали дуб серый шифер - фото 1Шкаф Хадали дуб серый шифер - фото 2

Шкаф Хадали дуб серый шифер

Артикул: CH-068-479
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Глубина414 мм
  • Высота2360 мм
  • МатериалЛДСП
  • Цветсерый

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