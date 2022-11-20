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Гардероб Лофт 5 в 1 - фото 1

Гардероб Лофт 5 в 1

8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Гардероб (шкаф) в стиле лофт отлично подойдет для номеров с минималистичным дизайном, а также для лофтовских дизайнов. Каркас изготовлен из профильной трубы 20х20х1,5. Цельносварная конструкция.Возможна увеличенная толщина столешницы: 32 мм

Гардероб совмещает 5 мебельных элементов:

  1. Вешалку для одежды
  2. Полку для обуви
  3. Багажницу
  4. Полку для шапок
  5. Ящик для прочий принадлежностей.
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Основные характеристики

  • Высота500 мм
  • Ширина2000 мм
  • Длина900 мм
  • Материалметалл, ЛДСП

Варианты каркаса

Гардероб Лофт 5 в 1 - каркас в цвете БерезаБереза
Гардероб Лофт 5 в 1 - каркас в цвете венге винтажвенге винтаж
Гардероб Лофт 5 в 1 - каркас в цвете венге замбезивенге замбези
Гардероб Лофт 5 в 1 - каркас в цвете вязвяз
Гардероб Лофт 5 в 1 - каркас в цвете вяз либерти дымчатыйвяз либерти дымчатый
Гардероб Лофт 5 в 1 - каркас в цвете дуб бурбондуб бурбон
Гардероб Лофт 5 в 1 - каркас в цвете дуб крафт белыйдуб крафт белый
Гардероб Лофт 5 в 1 - каркас в цвете дуб крафт золотойдуб крафт золотой
Гардероб Лофт 5 в 1 - каркас в цвете дуб крафт серыйдуб крафт серый
Гардероб Лофт 5 в 1 - каркас в цвете дуб молочныйдуб молочный
Гардероб Лофт 5 в 1 - каркас в цвете дуб сономадуб сонома
Гардероб Лофт 5 в 1 - каркас в цвете дуб феррарадуб феррара
Гардероб Лофт 5 в 1 - каркас в цвете ясень шимо темныйясень шимо темный
Гардероб Лофт 5 в 1 - каркас в цвете клёнклён
Гардероб Лофт 5 в 1 - каркас в цвете морское дерево винтажморское дерево винтаж
Гардероб Лофт 5 в 1 - каркас в цвете морское дерево карбонморское дерево карбон
Гардероб Лофт 5 в 1 - каркас в цвете ольхаольха
Гардероб Лофт 5 в 1 - каркас в цвете орехорех
Гардероб Лофт 5 в 1 - каркас в цвете орех итальянскийорех итальянский
Гардероб Лофт 5 в 1 - каркас в цвете орех селект каминныйорех селект каминный
Гардероб Лофт 5 в 1 - каркас в цвете орех селект тёмныйорех селект тёмный
Гардероб Лофт 5 в 1 - каркас в цвете пельтропельтро
Гардероб Лофт 5 в 1 - каркас в цвете северное деревосеверное дерево
Гардероб Лофт 5 в 1 - каркас в цвете сосна белая лофтсосна белая лофт
Гардероб Лофт 5 в 1 - каркас в цвете сосна лофт кремоваясосна лофт кремовая
Гардероб Лофт 5 в 1 - каркас в цвете файнайн кремфайнайн крем
Гардероб Лофт 5 в 1 - каркас в цвете файнайн моккафайнайн мокка
Гардероб Лофт 5 в 1 - каркас в цвете ясень шимо светлыйясень шимо светлый

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