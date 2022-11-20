Характеристики товара
Описание
Гардероб (шкаф) в стиле лофт отлично подойдет для номеров с минималистичным дизайном, а также для лофтовских дизайнов. Каркас изготовлен из профильной трубы 20х20х1,5. Цельносварная конструкция.Возможна увеличенная толщина столешницы: 32 мм
Гардероб совмещает 5 мебельных элементов:
- Вешалку для одежды
- Полку для обуви
- Багажницу
- Полку для шапок
- Ящик для прочий принадлежностей.
Основные характеристики
- Высота500 мм
- Ширина2000 мм
- Длина900 мм
- Материалметалл, ЛДСП