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Винный шкаф ET-70 black

Артикул: CH-049-127
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стильный дизайн винного шкафа ET-70 прекрасно подойдет к интерьеру вашей кухни, бара или винотеки. Специально разработанный инверторный компрессор с исключительно низким уровнем вибрации обеспечивает оптимальные условия хранения вина. Защитное покрытие от ультрафиолетовых лучей на дверце шкафа замедляет окислительные процессы, что позволяет сохранить непревзойденный вкус напитка. Внутренний вентилятор обеспечивает циркуляцию воздуха, что дает равномерное распределение температуры и влажности внутри модели. Специальные z-shape полки выполнены из металла, устойчивы к воздействию влаги. Минимальная возможная температура внутри шкафа составляет 5 градусов по Цельсию, максимальная — 20 градусов.

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Основные характеристики

  • Ширина595 мм
  • Глубина680 мм
  • Высота1215 мм
  • Объем258 л
  • Мощность27 Вт

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