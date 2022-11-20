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Тумба Boho

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Характеристики товара

Описание

Представляем новую коллекцию мебели для Вашего дома - Boho. Это 6 предметов, созданных в едином стиле, которые прекрасно сочетаются между собой и дополняют друг друга. Разные по размеру и функционалу, вместе они сделают пространство гостиной гармоничным и продуманным. Возможность выбрать фасады - ротанг или зеркало - увеличивает количество возможных сочетаний. Корпуса изделий изготовлены из ЛДСП 16 мм. В декоре - Дуб Корбридж. Кромки т. 0,4 мм. Задние стенки ДВПО 3,2 мм черного цвета. Корпуса установлены на металлические основания - смотрятся легко и элегантно. К тому такое решение упрощает уборку. Основание из трубы 20х20 мм, окрашено в черный цвет. Высота основания - 270 мм, установлено на пластиковые подпятники, что бережет покрытие пола от механических повреждений. Регулировки по высоте нет.

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Основные характеристики

  • Высота710 мм
  • Ширина1640 мм
  • Глубина400 мм
  • Материалметалл, зеркало, ЛДСП
  • Цветбронза

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