Характеристики товара
Описание
Представляем новую коллекцию мебели для Вашего дома - Boho. Это 6 предметов, созданных в едином стиле, которые прекрасно сочетаются между собой и дополняют друг друга. Разные по размеру и функционалу, вместе они сделают пространство гостиной гармоничным и продуманным. Возможность выбрать фасады - ротанг или зеркало - увеличивает количество возможных сочетаний. Корпуса изделий изготовлены из ЛДСП 16 мм. В декоре - Дуб Корбридж. Кромки т. 0,4 мм. Задние стенки ДВПО 3,2 мм черного цвета. Корпуса установлены на металлические основания - смотрятся легко и элегантно. К тому такое решение упрощает уборку. Основание из трубы 20х20 мм, окрашено в черный цвет. Высота основания - 270 мм, установлено на пластиковые подпятники, что бережет покрытие пола от механических повреждений. Регулировки по высоте нет.
Основные характеристики
- Высота710 мм
- Ширина1640 мм
- Глубина400 мм
- Материалметалл, зеркало, ЛДСП
- Цветбронза