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Настоящее фото товара Щипцы для гриля с синей силиконовой ручкой, произведённого компанией ChiedoCover
Щипцы для гриля с синей силиконовой ручкой
8 оценок
490
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Щипцы для гриля с синей силиконовой ручкой - фото 1

Щипцы для гриля с синей силиконовой ручкой

Артикул: CH-071-744
8 оценок
Основные характеристики
  • Длина300 мм
  • Материалнержавеющая сталь
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина300 мм
  • Материалнержавеющая сталь

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Товар в корзине

Щипцы для гриля с синей силиконовой ручкой
Щипцы для гриля с синей силиконовой ручкой
490
В корзине

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