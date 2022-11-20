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Скульптура Rush

Артикул: CH-050-354
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Материал - стекловолокно

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Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Высота1700 мм
  • Цветчерный
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