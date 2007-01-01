Характеристики товара
Описание
Перед вами не просто спринг-бокс, а полноценное основание для односпальной кровати, созданное для гостиничного бизнеса. Его габариты являются отраслевым стандартом, что упрощает интеграцию и подбор матрасов. Конструкция включает четыре ножки с практичными колесиками, которые фиксируются для безопасности гостя и разблокируются для легкого перемещения персоналом.
Мы предлагаем не предмет интерьера, а надежный актив для вашего отеля. Каркас спринг-бокса рассчитан на интенсивные многолетние нагрузки, а качественные материалы исключают появление скрипов — частой проблемы стандартной мебели. Это напрямую снижает затраты на обслуживание и замену. Велюровая обивка серо-фиолетового оттенка устойчива к истиранию и легко чистится, сохраняя безупречный вид после сотен уборок.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина2030 мм
- Ширина930 мм
- Высота370 мм
- Цветсиреневый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет