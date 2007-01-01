Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Спринг бокс с колесиками, 930*2030, произведённого компанией ChiedoCover
Спринг бокс с колесиками, 930*2030
12 оценок
10 990
Товар в корзине. Перейти
Спринг бокс с колесиками, 930*2030 - фото 1Спринг бокс с колесиками, 930*2030 - фото 2Спринг бокс с колесиками, 930*2030 - фото 3
Фотографии покупателей
Реальное изображение товара 1 Спринг бокс с колесиками, 930*2030 производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Спринг бокс с колесиками, 930*2030 производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Спринг бокс с колесиками, 930*2030 производства ChiedoCover

Спринг бокс с колесиками, 930*2030

Артикул: CH-076-562
12 оценок
Основные характеристики
  • Длина2030 мм
  • Ширина930 мм
  • Высота370 мм
  • Цветсиреневый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул металлический Tolix, черный
Фотография товара Стул металлический Tolix, черный от компании ChiedoCover.
Следующий Машинка для чистки обуви, Эко полирол
Фотография товара Машинка для чистки обуви, Эко полирол от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Перед вами не просто спринг-бокс, а полноценное основание для односпальной кровати, созданное для гостиничного бизнеса. Его габариты являются отраслевым стандартом, что упрощает интеграцию и подбор матрасов. Конструкция включает четыре ножки с практичными колесиками, которые фиксируются для безопасности гостя и разблокируются для легкого перемещения персоналом.

Мы предлагаем не предмет интерьера, а надежный актив для вашего отеля. Каркас спринг-бокса рассчитан на интенсивные многолетние нагрузки, а качественные материалы исключают появление скрипов — частой проблемы стандартной мебели. Это напрямую снижает затраты на обслуживание и замену. Велюровая обивка серо-фиолетового оттенка устойчива к истиранию и легко чистится, сохраняя безупречный вид после сотен уборок.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина2030 мм
  • Ширина930 мм
  • Высота370 мм
  • Цветсиреневый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка
Надёжная упаковка

Обматываем 1-2 штуки воздушно-пузырьковой пленкой и плотным картоном, чтобы мебель не деформировалась, не пачкалась, а покрытие или обивка не испортились.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Товар в корзине

Спринг бокс с колесиками, 930*2030
Спринг бокс с колесиками, 930*2030
10 990
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности