Стул Венера велюр изумрудный
9 990 ₽12 990 ₽
2 коробки / 4 шт
Габариты:
1 к. 114*60*60
2 к. 56*56*47
Вес брутто:
1 к. 22 кг
2 к. 12 кг
Объем: 1 к. 0,41, 2 к. 0,15
Стул Самба, бежевый, каркас хром
Кресло Бонни
Диван пластиковый Sabinas Basic
Диван пластиковый с подушкой Happylife Standard
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 антрацит/ панама
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 тортора/ панама
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/ панама
Кресло CH-330M без подлокотников, светло-салатовый