Стул Венера велюр изумрудный

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Стул Венера велюр изумрудный

5
9 990 ₽12 990 ₽
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Предыдущий товар в категории Стул Венера, велюр серый, белые ножки
Стул Венера, велюр серый, белые ножки
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Характеристики товара

Описание

2 коробки / 4 шт

Габариты:
1 к. 114*60*60
2 к. 56*56*47
Вес брутто:
1 к. 22 кг
2 к. 12 кг
Объем: 1 к. 0,41, 2 к. 0,15

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Основные характеристики

  • Высота820 мм
  • Ширина585 мм
  • Глубина490 мм
  • Вес6.8 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Страна изготовленияКитай

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