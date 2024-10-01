Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота93 мм
- Диаметр65 мм
- Объем0,16 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке24 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Стул Хит 25мм - серебро, микрофибра синяя
Стул LION
Стул барный Ува S, венге/ бежевый
Пуф Феликс квадратный, зеленый велюр/ черный каркас
Зеркало в раме "Аманда" gold
Кресло Самба лифт, экокожа Galaxy Cream, каркас хром
Стакан для горячих напитков «Галлоуэй», 200мл, керамика, черный
Стакан для чая «Таймлесс», 170мл, стекло, прозрачный
Стакан для горячих напитков «Фруассэ», 80мл, фарфор, белый
Стакан для горячих напитков «Счастье», 350мл, полипропилен, бежевый, коричневый
Стаканчик для чая, 100мл, прозрачный, хрусталь
Стакан для горячих напитков «Карактэр», 220мл, керамика, коричневый
Стакан для горячих напитков «Арборесценс», 180мл, фарфор, слоновая кость
Стакан для горячих напитков «Трэвэл», 450мл, полипропилен, бежевый, зеленый
Стакан для горячих напитков «Экинокс», 150мл, керамика, синий
Стакан для горячих напитков с крышкой, 470мл, бамбук, абрикосовый, шоколадный