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Стакан для горячих напитков «Карактэр», 80мл, керамика, зеленый - фото 1Стакан для горячих напитков «Карактэр», 80мл, керамика, зеленый - фото 2Стакан для горячих напитков «Карактэр», 80мл, керамика, зеленый - фото 3

Стакан для горячих напитков «Карактэр», 80мл, керамика, зеленый

Артикул: CH-065-807
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота58 мм
  • Диаметр58 мм
  • Объем0,08 л
  • Материалкерамика
  • Цветзеленый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

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