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Стакан для горячих напитков «Лайт», 300мл, фарфор, белый - фото 1Стакан для горячих напитков «Лайт», 300мл, фарфор, белый - фото 2

Стакан для горячих напитков «Лайт», 300мл, фарфор, белый

Артикул: CH-065-795
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота85 мм
  • Объем0,3 л
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке24 шт

Отзывы

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