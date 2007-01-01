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Стол Direcks

Артикул: CH-071-272
10 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стол Direcks – инновационное решение для современных заведений.

В индустрии гостеприимства, где важна каждая деталь, стол Direcks предлагает уникальное сочетание функциональности и современного дизайна. Эта многофункциональная конструкция, объединяющая скамью и столик, создана для ресторанов, лаунж-зон и отелей, где ценится комфорт и стиль.

Интегрированный дизайн объединяет удобную скамью и практичный столик в единую гармоничную конструкцию. Контраст теплого натурального дерева и строгого черного металла создает современный визуальный акцент.

Минималистичная конструкция с четкими геометрическими линиями подчеркивает современную эстетику. Качественные материалы: износостойкая деревянная поверхность и прочный металлический каркас.

Многофункциональность – одновременно решает задачи организации посадочных мест и рабочих поверхностей. Эргономичное пространство между элементами обеспечивает комфорт для гостей.

Надежная конструкция с продуманной системой опор гарантирует устойчивость. Универсальность – легко вписывается в различные концепции пространств.

Стол Direcks – это интеллектуальное решение для вашего пространства, сочетающее комфорт и стиль.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина2600 мм
  • Глубина1800 мм
  • Высота750 мм

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Стол Direcks
Стол Direcks
44 490
В корзине

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