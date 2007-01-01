Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1000 мм
- Ширина1000 мм
- Высота750 мм
- Вес45.5 кг
- Материал столешницыМДФ
- Материал каркасаМДФ
- Цветсерый, черный
- ФормаКруглая
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.37 м3
- Изделия стопируютсяНет