Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Ширина550 мм
- Длина1200 мм
- Вес18 кг
- Материал столешницыметалл
- Максимальная нагрузка100 кг
- Размер упаковки127/65/15 см
- Страна изготовленияКитай
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