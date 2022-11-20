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Стол письменный Jasper, серый, металл - фото 1Стол письменный Jasper, серый, металл - фото 2

Стол письменный Jasper, серый, металл

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Ширина550 мм
  • Длина1200 мм
  • Вес18 кг
  • Материал столешницыметалл
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Размер упаковки127/65/15 см
  • Страна изготовленияКитай

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